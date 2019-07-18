Son Dakika Haberleri: Terör operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Terör operasyonu

2 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında Suriye'de PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösteren, daha sonra örgütten kaçarak Türkiye'ye gelen kişilerin mevsimlik işçi olarak Menderes ilçesinde çalıştığı yönündeki istihbarat üzerine operasyon düzenlendi.
Çamönü ve Çileme mahallelerindeki meyve sebze depolarında çalıştığı tespit edilen A.Ş, A.N.E.H, A.Y, K.İ, H.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü PYD/YPG adına Suriye'de silahlı eğitim aldıkları ve faaliyet gösterdikleri tespit edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Terör operasyonu
Menderes, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale'de "üretici pazarı" açıyor Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı Tunceli Valiliği destek amaçlı yardım kampanyası başlattı IKBY bayrağı açtığı için PKK sempatizanı sanılan turist, linç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:57:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]