Terör operasyonu
1 saat önce
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:30 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
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