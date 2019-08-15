Terör operasyonu

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Karısını av tüfeğiyle öldüren koca konuştu: Telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüm

Mayıs dönemi işsizlik oranı açıklandı

"Uzasa işi karıştıracağız" diyen Türk-İş Başkanı Atalay'a kendisine bağlı sendikadan istifa çağrısı

İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı?