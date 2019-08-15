Son Dakika Haberleri: Terör operasyonu
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Terör operasyonu

1 saat önce

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:30 Kaynak: AA
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