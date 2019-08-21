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Terör operasyonu

35 dakika önce

Adana terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün faaliyetleri ile kırsal alandaki mensuplarını övdüğü, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldığı 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 17 zanlı, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin arasında eski HDP Ceyhan ilçe başkanı Tahir Ö. ile ilçe yöneticisi Zöhre Toprak Y'nin de bulunduğu öğrenildi.
Polis, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezinde 18, Ceyhan ilçesinde ise 5 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyet Müdürlüğü, Adana, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:32 Kaynak: AA
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