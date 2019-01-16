Terör Operasyonu: 20 Gözaltı

- Operasyondan detaylar Operasyonda ele geçirilen malzemeler Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.

- Operasyondan detaylar

Operasyonda ele geçirilen malzemeler Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı

Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 20 şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım yataklık etme" suçu işledikleri şüphesi bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.



İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 bilgisayar, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, tablet, 267 ankesörlü telefon kartı, 2 "gamalı hac logolu" örgütü simgeleyen bez parçası ve terör örgütü mensuplarına ait 3 fotoğraf ele geçirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

İtirafçı Olan Kedicik, 100 Sayfada Adnan Oktar Örgütünün Gerçek Yüzünü Anlattı

Cübbeli Ahmet Hoca, Cemil Kılıç'ın Görevden Alınmasını Tebrikle Karşıladığını Söyledi

Adalet Bakanı Gül'den Palu Ailesi Açıklaması: İhmal Araştırılıyor