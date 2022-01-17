Terör operasyonunda 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya üye olmak ve örgüt mensuplarına erzak temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak ve örgüt mensuplarıyla görüşüp erzak temin ettiği iddiasıyla M.R. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.R. isimli şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN