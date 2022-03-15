Terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Terör operasyonunda 1 tutuklama

15.03.2022 11:53
Terör operasyonunda 1 tutuklama

Adıyaman'da, gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da, gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddia edilen M.K., H.G., isimli iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şahıslar tamamlanan sorgularının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan H.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K., isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi Son dakika haberi... Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:30 Dolar yeni güne yükselişle başladı, 14,80'den işlem görüyor
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
11:25 Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler"inden sonra, Bahçeli'den "Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın!" Hedefte doktorlar var!
11:14 Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi
11:09 Hatay Belediye Başkanı'ndan Suriyeli nüfus uyarısı: İsteseler şehri yönetebilirler!
11:07 Ali Akman Hollanda'da tarih yazıyor! 6 gole en erken ulaşan genç futbolcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: Terör operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement