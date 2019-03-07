Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonunda 2'si Muhtar Adayı 25 Gözaltı

Terör Operasyonunda 2'si Muhtar Adayı 25 Gözaltı

19 dakika önce

Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 2'si muhtar adayı olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

Terör Operasyonunda 2'si Muhtar Adayı 25 Gözaltı, System.String[]
Muş'un Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 2'si muhtar adayı olmak üzere 25 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda, Malazgirt ilçesinde PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları, yardım ve yataklık ederek işbirliği yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. 28 adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 2'si köy muhtarı adayı olmak üzere 25 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 38 adet av tüfeği fişeği, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, muhtelif miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:20 Kaynak: İHA

PKK, Malazgirt, Muş, 3. Sayfa
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