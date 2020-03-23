Terör operasyonunda 322 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör operasyonunda 322 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Terör operasyonunda 322 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 322 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 322 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında 21 Mart'ta başlatılan, "Şehit Jandarma Er Sezgin Burak Cantürk Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, toprağa gömülü 2 jelikan bidonda, 7 elektrik kablosu, 4'lü pil bloğu, baş feneri, 4 kamp ocağı, 4 terörist kıyafeti, yağmurluk, sırt çantası ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman bulundu.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında, Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ve jelikan bidonlarda 322 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Hani ilçesinin Gömeç köyü Çağıl mezrasında yapılan aramada, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A, gözaltına alındı.

B.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör operasyonunda 322 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:30 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Eski sevgilisini öldürüp, aynı silahla intihar etti RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu         
10:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:03:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör operasyonunda 322 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]