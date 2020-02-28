Terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen mühimmat bulundurdukları yönünde bilgiler bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 anti tank roketi, 3 RBG7 sevk fişeği bulundu.

Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü kırsalında yapılan çalışmalarda da TNT patlayıcı, 8'li büyük pil bloku, 25 fünye, 159 mermi, boş sevk fişeği, yaşamsal malzeme ve terör örgütünün simgesi bulunan bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:59 Kaynak: AA
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