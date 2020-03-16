Terör operasyonunda 5 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Terör operasyonunda 5 sığınak imha edildi

6 saat önce

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak imha edildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Bitlis merkez kırsalındaki araziye bölücü terör örgütü mensuplarınca yaşam malzemesi ve patlayıcı gizlendiği bilgisinin alındığı bildirildi.

Bunun üzerine 15 Mart'ta bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-05 Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonlar kapsamında 15 Mart'ta 5 sığınak tespit edilmiş, sığınaklar içinde 50 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 12 piknik tüpü, 300 metre su hortumu, çeşitli ebatlarda 30 pil, 30 kilogram toz deterjan, tüple çalışan ısıtıcı, el feneri, battaniye, 4 jelikan bidon, muhtelif miktarda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.

Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir."

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Terör operasyonunda 5 sığınak imha edildi

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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