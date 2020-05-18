Terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Ayrıca bölgede teröristlere yönelik operasyonun hava destekli devam ettiği öğrenildi.

Silah arkadaşlarınca helikopterle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan yaralı askerlerden biri kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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