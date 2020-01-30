Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:50 Kaynak: AA
Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen Suriye uyruklu Süleyman H. ile Hüseyin H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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