Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 23 Kişi Serbest Kaldı

Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 23 Kişi Serbest Kaldı

40 dakika önce

Terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi serbest kaldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik, Halfeti ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 kişi sevk edildikleri mahkemece ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 23 Kişi Serbest Kaldı, System.String[]
Terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi serbest kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik, Halfeti ve Hilvan ilçelerinde düzenlenen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 kişi sevk edildikleri mahkemece ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, terörist başı Öcalan'ın 4 Nisan'da kutlanan ancak bu yıl yasak getirilen doğum günü öncesi Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Halfeti'den gözaltına alınan B.Ö., N.K., S.B., K.B., A.P., S.B., H.Y., O.Y., H.B., H.K., H.M., K.Ç., ve A.U., savcılığa ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 kişi serbest bırakıldı. Aynı operasyon kapsamında Birecik'te gözaltına alınan D.T, İ.Y., H.G., H.S., A.A., Ş.Ç., M.K., M.K., ve B.K. da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hilvan'da gözaltına alınan M.O. da savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Halfeti, Birecik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da, Seçimi Kazanan HDP'li Mızraklı Hakkında Soruşturma Başlatıldı Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi Gülben Ergen, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyada Gündem Oldu! Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:26:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonunda Gözaltına Alınan 23 Kişi Serbest Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]