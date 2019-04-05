Terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişi serbest kaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın Birecik
, Halfeti
ve Hilvan
ilçelerinde düzenlenen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 kişi sevk edildikleri mahkemece ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütü PKK
ile irtibatlı olan ve sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret eden kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, terörist başı Öcalan
'ın 4 Nisan
'da kutlanan ancak bu yıl yasak getirilen doğum günü öncesi Halfeti, Birecik ve Hilvan ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Halfeti'den gözaltına alınan B.Ö., N.K., S.B., K.B., A.P., S.B., H.Y., O.Y., H.B., H.K., H.M., K.Ç., ve A.U., savcılığa ifade verdi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 kişi serbest bırakıldı. Aynı operasyon kapsamında Birecik'te gözaltına alınan D.T, İ.Y., H.G., H.S., A.A., Ş.Ç., M.K., M.K., ve B.K. da savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hilvan'da gözaltına alınan M.O. da savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.