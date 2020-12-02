Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi
02.12.2020 14:51
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.
Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılardan ikisi emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi.
(Sadık Kahraman/İHA)
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