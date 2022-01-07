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TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK - Son Dakika

TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

07.01.2022 11:32
TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK

, İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin sınırdışı edilmesine karar verildi.

, İstanbul'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin sınırdışı edilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  29 Aralık Çarşamba günü PKK'nın Suriye kolu PYD/ YPG'ye yönelik Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu Lifan Y. adlı kişi gözaltına alındı. Operasyonda aynı evde bulunan ve Avrupa ülkelerine geçmek için bekleyen Suriye uyruklu 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Lifan Y.'nin Türkiye'de örgütsel faaliyeti tespit edilemedi. Lifan Y. hakkında yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesine karar verildi. Delil yetersizliğinden sınır dışı edilme şartıyla serbest bırakılan Lifan Y., ülkesine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İstanbul
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Kanarya Mahallesi, İstanbul, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLECEK - Son Dakika
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