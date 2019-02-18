Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Terör Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

51 dakika önce

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6'sı çocuk 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör Operasyonunda Gözaltına Alınanlar Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı, System.String[]
Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6'sı çocuk 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6'sı çocuk 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile örgütsel içerikler bulunan not defteri ele geçirildi. 

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:30 Kaynak: DHA

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