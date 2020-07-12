Terör operasyonunda Mehmetçiğe Camii hoparlörlerinden çaldırdıkları ezgiyle destek verdiler - Son Dakika

Terör operasyonunda Mehmetçiğe Camii hoparlörlerinden çaldırdıkları ezgiyle destek verdiler

Terör operasyonunda Mehmetçiğe Camii hoparlörlerinden çaldırdıkları ezgiyle destek verdiler Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kırsal alanda yürütülen terör operasyonuna vatandaşlar camii hoparlörlerinden 'Vur Allah Aşkına Vur' ezgisini çaldırarak destek verdiler.

Terör operasyonunda Mehmetçiğe Camii hoparlörlerinden çaldırdıkları ezgiyle destek verdiler

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ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kırsal alanda yürütülen terör operasyonuna vatandaşlar camii hoparlörlerinden 'Vur Allah Aşkına Vur' ezgisini çaldırarak destek verdiler.

Erzurum'un Şenkaya ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda dün gri listede yer alan 'Hejar' kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilirken, bugün de 2 teröristin teslim olduğu açıklandı. Şenkaya ilçesine bağlı Akşar mahallesinde yaşayan vatandaşlar Jandarma Özel Harekat ve Jandarma ekiplerine destek vermek amacıyla camii hoparlörlerinden 'Vur Allah Aşkına Vur' ezgisini çaldırdı. Mahallede iş yerleri ve evler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mehmetçiği her zaman desteklediklerini ifade eden vatandaşlar, " PKK'ya burada yer yok, huzurlarını kaçıracağız. Kuzey Irak'a kadar süreceğiz onları. Allah'ın izniyle bu toprakları dar edeceğiz onlara. Özel Harekatı karşılayacağız. Onların silahlarına, bileklerine, güçlerine sağlık kuvvet versin Allah'ım" diye konuştu.

Jandarma, Erzurum, Şenkaya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Terör operasyonunda Mehmetçiğe Camii hoparlörlerinden çaldırdıkları ezgiyle destek verdiler - Son Dakika
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