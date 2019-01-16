Terör Operasyonunda Toprağa Gömülü Esrar Bulundu
1 saat önce
HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyünde bölücü terör örgütüne yönelik arazi çalışması yapan jandarma, 34 kilo 970 gram esrar ele geçirdi.
HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyünde bölücü terör örgütüne yönelik arazi çalışması yapan jandarma, 34 kilo 970 gram esrar ele geçirdi.
Hakkari Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında bugün terör örgütü PKK
'ya yönelik kapsamlı arazi çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında jandarma toprağa gömülü 34 kilo 970 gram esrar ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.
- Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: DHA
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