Son Dakika Haberleri: Terör Operasyonunda Toprağa Gömülü Esrar Bulundu

Terör Operasyonunda Toprağa Gömülü Esrar Bulundu

1 saat önce

HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyünde bölücü terör örgütüne yönelik arazi çalışması yapan jandarma, 34 kilo 970 gram esrar ele geçirdi.

Terör Operasyonunda Toprağa Gömülü Esrar Bulundu, System.String[]
HAKKARİ'nin Ağaçdibi köyünde bölücü terör örgütüne yönelik arazi çalışması yapan jandarma, 34 kilo 970 gram esrar ele geçirdi.

Hakkari  Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında bugün terör örgütü PKK'ya yönelik kapsamlı arazi çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında jandarma toprağa gömülü 34 kilo 970 gram esrar ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: DHA

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