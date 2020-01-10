Terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı - Son Dakika

Terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı

25 dakika önce

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu kardeşler A.H, H.H. ve S.H. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.H. ve S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocasinan ilçesinde belirlenen adreslere dün düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 kardeş gözaltına alınmıştı.

Terör operasyonunda yakalanan Suriyeli 3 kardeşten 2'si tutuklandı

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:58 Kaynak: AA
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