Son Dakika Haberleri: Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

7 saat önce

Kayseri'de, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Kayseri'de, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen Halid O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının, Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve örgütün Kayseri sorumlusu olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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