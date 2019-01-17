Terör Örgütleri Bizi Vatanımızdan Etti"

Ülkelerindeki savaş ve terör örgütü PYD/PKK'nın baskıları nedeniyle evlerine dönemeyen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 17 bin Suriyeli Kürt, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki geçici barınma merkezinde hayata tutunuyor.

Ülkelerindeki savaş ve terör örgütü PYD/PKK'nın baskıları nedeniyle evlerine dönemeyen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 17 bin Suriyeli Kürt, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki geçici barınma merkezinde hayata tutunuyor.



Halep'e bağlı Aynularab kentinde 2014'te yaşanan çatışmalardan kaçıp "Güvenli liman" olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler için Türkiye'nin en büyük barınma merkezi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 4 yıldır hizmet veriyor.



Suriyeli Kürtler, topraklarında çatışma olmamasına rağmen terör örgütü PYD/PKK'nın baskı ve zulümleri nedeniyle vatanlarına hasret yaşamayı sürdürüyor.



Kendisine sığınanlara ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin yardım ve desteğini sürdüren Türkiye, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 17 bin Suriyeli Kürt'ü Suruç Geçici Barınma Merkezinde misafir ediyor.



Merkezde bulunan marketlerde alışveriş yapan Suriyeliler, buradaki eğitim ve sağlık tesislerinde de diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.



"Sıkıntılarını en hızlı şekilde gideriyoruz"



Suruç Geçici Barınma Merkezi Müdürü Hüseyin Saygın, tesiste yürütülen hizmetlere ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.



Türkiye'nin tarih boyunca mazlum ve mağdurun yanında olduğunu belirten Saygın, Suriye'de zor durumda kalan sivil halka da yaklaşık 8 yıldır insani destekte bulunduğunu dile getirdi.



Merkezin 2015 yılının mart ayında hizmete açıldığını hatırlatan Saygın, "Şu an kampımızda 17 bin civarında sığınmacı bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 7 bini çocuklardan oluşuyor. Yine yetişkinlerin yüzde 60'ıysa kadınlardan oluşuyor. Buradaki sığınmacılara, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel insani hizmetleri sunuyoruz. Misafirlerimizin her türlü insani ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Buradaki sığınmacılar taleplerini doğrudan bize iletme ortam ve imkanını buluyor. Sıkıntılarını da en hızlı şekilde gidermek için özveriyle gayret ediyoruz." diye konuştu.



Merkezin içerisinde tam donanımlı hastane ve eğitim tesislerinin bulunduğunu anlatan Saygın, 8 bin çocuğunsa merkezde eğitim aldığını ifade etti.



"Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti"



Suriyeli sığınmacılardan Ayşe Ferdani ise 3 yıl önce 5 çocuğuyla Türkiye'ye sığındığını söyledi.



Terör örgütü PYD/PKK'nın baskı ve zulmünden kaçtığını belirten Ferdani, Türkiye'de emniyette olduklarına inandığını dile getirdi.



Suriye'nin neredeyse tamamen harabeye döndüğünü anlatan Ferdani, "Terör örgütlerinin tamamı bir olup bizi vatanımızdan etti. Evlerimize bomba yağdırdılar. Ülkemizde yaşayamayacağımızı anlayınca Türkiye'ye geldik. Burada bizi çok iyi ağırlayan Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

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