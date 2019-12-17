Terör örgütleri El Nusra ve Heyet-i Tahrir El Şam'a operasyon - Son Dakika
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Terör örgütleri El Nusra ve Heyet-i Tahrir El Şam'a operasyon

7 saat önce

İstanbul merkezli 4 ilde radikal terör örgütleri El Nusra, Fetih El Şam Cephe, Huraseddin Tugayları (Had Grubu) ve çatı örgütlerden Heyet-i Tahrir El Şam'a yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Terör örgütleri El Nusra ve Heyet-i Tahrir El Şam'a operasyon, System.String[]

İstanbul merkezli 4 ilde radikal terör örgütleri El Nusra, Fetih El Şam Cephe, Huraseddin Tugayları (Had Grubu) ve çatı örgütlerden Heyet-i Tahrir El Şam'a yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kökleri El Kaide'ye uzanan aşırı uç radikal terör örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı coğrafyada El-Kaide'yi temsil eden Suriye'deki küresel örgütlerden El Nusra, Fetih El Şam Cephe, Huraseddin Tugayları (Had Grubu) ve çatı örgütlerden Heyet-i Tahrir El Şam'la bağlantılı oldukları belirlenen 25 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan örgüt üyeleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

El Kaide'nin merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren Huraseddin Tugayları (Had Grubu) yanlısı grup içerisinde birçok Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde bulunan toplam 37 adres ile Konya Selçuklu'da 1, Adana Yüreğir'de 1, Ankara Mamak'ta 1, Kocaeli Derince'de 1, Trabzon Sürmene'de 1 ve Adıyaman'da 1 örgüt üyesi olmak üzere eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 25 şüpheli ele geçirildi.

Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman, ruhsatsız tüfekler, örgütsel yardım adına kullanıldığı değerlendirilen yüklü miktarda nakit para, çatışma bölgelerinde dini istismar eden terör örgütleri tarafından "sözde" bayrak olarak kullanılan bez parçaları ele geçirildi.

(İHA)

El Nusra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
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