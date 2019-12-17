Terör örgütleri El Nusra ve Heyet-i Tahrir El Şam'a operasyon: 25 gözaltı - Son Dakika

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütleriyle bağlantısı olan Türk vatandaşı şüphelilere yönelik İstanbul ve 6 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Fetih El Şam Cephesi, El Nusra Cephesi, Heyet-i Tahrir Şam Cephesi, El Kaide, Huraseddin Tugayları (Had Grubu), terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. El Kaide terör örgütünün merkez yönetimine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütleri içerisinde bir çok şüphelinin çatışma bölgesinde bulunduğu ve şüphelilerin İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.