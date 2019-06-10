Son Dakika Haberleri: Terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelisi 5 kişi sınırda yakalandı
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Terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelisi 5 kişi sınırda yakalandı

8 saat önce

Edirne'de, aralarında terör örgütleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK üyesi şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan sınırında yakalandı.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelisi 5 kişi sınırda yakalandı, System.String[]
Edirne'de, aralarında terör örgütleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK üyesi şüphelilerinin de bulunduğu 5 kişi, Yunanistan sınırında yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ şüphelileri Y.G, N.Ç, İ.A, M.R ve İ.B'yi yakaladı.
Yakalananlardan Y.G'nin, Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) ihraç edildiği ve hakkında kısa süre önce gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
M.R ve N.Ç, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheli Y.G, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:21 Kaynak: AA
Edirne, PKK, Güncel
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