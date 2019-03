Terör Örgütlerine Bomba Gibi Yağıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi üretiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi üretiyoruz. Terör örgütlerine bomba gibi yağıyoruz. İnlerine giriyoruz. Suriye'ye gidiyoruz, Afrin'e gidiyoruz, Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapıyoruz. Devletimiz, bayrağımız, vatanımız, bütün şehitlerimiz için bu mücadeleyi yapıyoruz." dedi.



Konya'nın Bozkır ilçesinde vatandaşlarla buluşan Kurum, yarın yapılacak yerel seçimlerde "Cumhur İttifakı" için destek istedi.



Bakanlık olarak şehirlerin ihtiyacını yerinde tespit ettiklerini belirten Kurum, her şehirde vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni proje kararları aldıklarını vurguladı.



Kurum, AK Parti hükümetlerinin son 17 yılda ülkede önemli hizmetlere imza attığına değinerek, şunları söyledi:



"Savunma sanayisinde bağımlıydık, artık hamdolsun değiliz. Kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi üretiyoruz. Terör örgütlerine bomba gibi yağıyoruz. İnlerine giriyoruz. Suriye'ye gidiyoruz, Afrin'e gidiyoruz Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapıyoruz. Devletimiz, bayrağımız, vatanımız, bütün şehitlerimiz için bu mücadeleyi yapıyoruz. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. Ekonomide bağımlıydık, yurt dışından izin almadan karar alamıyorduk. Onlar ne istiyorsa onu yapıyorduk, onu söylüyorduk ama hamdolsun artık bağımsızız. IMF'ye olan borcumuzu ödedik ve artık borçsuz bir ülke haline geldik. Artık yıllık 160 milyar dolar ihracat yapan bir ülke haline geldik. Artık kişi başı gelirimiz 10 bin dolarlara yaklaştı ve 860 milyar dolar milli geliri olan bir ülke haline geldik. Eskiden gazete manşetleriyle iktidarların değiştiği bir ülkeydik, şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk. Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülkeydik. Şimdi 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye 'dur' diyen bir ülkeyiz."



"31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır"



"Cumhur İttifakı"nın tüm ülkede kusursuz bir şekilde sürdüğüne değinen Bakan Kurum, şöyle devam etti:



"Cumhur İttifakı, bir arka oda ittifakı değildir. Bu kutlu ittifak, kapalı kapılar ardında, pazarlıklarla, hesaplarla bir masa etrafında kurulmadı. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, devletimizin bekası için milletimizin birliği ve beraberliği için bayrağımız için ezanlarımız için kuruldu. İnşallah bu kutlu ittifakla birlikte 2053'ün, 2071'in temellerini atacak ve ilelebet devam edeceğiz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Devlet Bahçeli kurulan tuzakları birer birer bozarak ülkemizin önünü açıyorlar, beka mücadelesine önderlik ediyorlar. Hamdolsun gittiğimiz her yerde, Bozkır'da da olduğu gibi, milletimizin teveccühünü görüyoruz. Artık 1 günümüz kaldı. 31 Mart herhangi bir seçim değildir. 31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır, bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. İnşallah yarın tüm vatandaşlarımız oylarını kullanacak. Öncelikle ülkemiz, devletimiz, milletimiz, bayrağımız için bu seçimin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."



Kurum, Bozkır'da yapımı planlanan projelere ilişkin bilgi vererek, "Bozkır Belediye başkanımız İbrahim Gün Bey de ilçemize güzel hizmetler yaptı, projeler kazandırdı. Sadettin Saygı Bey de yeni belediye başkan adayımız. Hem kendisine hem de Bozkır'a hayırlı olsun. Başkanımızın ilçemizi her anlamda büyütecek projeleri var. Biz de bu projeleri, vekillerimizle, bakanlığımızla, belediyemizle ve sizlerle el ele vererek gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



İlçedeki en önemli projelerinden birinin yeşil alan miktarını artırmak olduğunu vurgulayan Kurum, "İçinde oyun parklarının bulunduğu yeşil alanlar belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılacak. Bozkırımızın hakim bir tepesine seyir terası inşa edilecek. Bozkır ilçemizin Hisarlık Mahallesi'nde 36 bin metrekare büyüklüğündeki alanda Tarımköy projemizi TOKİ Başkanlığımızca hayata geçireceğiz. Bazı mahallerimizde yarım kalan alt yapı ıslah çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak. Hem İLBANK hem de Büyükşehir Belediyemiz gerekli desteği verecek. Üreten, çalışan, kazanan bir Bozkır için istihdam sahası oluşturmak için organize sanayi sitesini inşa edeceğiz. Bozkırımıza ayrıca yeni bir otogar da yapacağız." ifadelerini kullandı.



Kalaycı'nın konuşması



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da "Cumhur İttifakı" olarak, vatan ve millet için bir beka mücadelesi verdiklerini belirtti.



Büyükşehir Belediyesinde Uğur İbrahim Altay'a, Bozkır'da da Cumhur İttifakı adayı Saadettin Saygı'ya destek isteyen Kalaycı, şöyle konuştu:



"Belediye başkanının, Ankara ile de merkezi yönetim ile de uyumlu olması gerekir. Bozkır'a hizmet istiyorsak mutlaka bu durumu dikkate almamız lazım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik, darbeleri geride bıraktık, terörün belini kırdık, koalisyondur şudur budur, Türk milletine zaman kaybettiren, Türkiye'nin büyük bir atılım gerçekleştirmesinin önüne set çeken ne varsa geride bıraktık. O prangalardan kurtulduk. Artık 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye şaha kalkacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, 2023 lider ülke hedefine hızla ulaşacak."



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Bozkır Belediye Başkan adayı Saadettin Saygı da birer konuşma yaparak, 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek beklediklerini bildirdi.



Programa, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Ahmet Sorgun, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

