Son Dakika Haberleri: Terör Örgütlerine Darbe Üstüne Darbe İndiriliyor

Terör Örgütlerine Darbe Üstüne Darbe İndiriliyor

11 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada: "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör Örgütlerine Darbe Üstüne Darbe İndiriliyor, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada: "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:56 Kaynak: İHA

Aralık, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PPK Tutanaklarını Açıklayan Merkez Bankası: Enflasyonda Riskler Devam Ediyor Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü

Kızılay'ın 20 Milyon Dolarlık Yatırımla Kuracağı Lojistik Üssü ile Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak Türkiye'nin Harekatı Öncesi YPG/PKK, Çareyi Esad'da Arıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:39:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütlerine Darbe Üstüne Darbe İndiriliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]