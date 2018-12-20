Terör Örgütlerine Darbe Üstüne Darbe İndiriliyor
11 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada: "Irak kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada: "Irak
kuzeyi Gara bölgesine 19 Aralık
2018'de düzenlenen hava harekatı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 4 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:56 Kaynak: İHA
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