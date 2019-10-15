Son Dakika Haberleri: Terör örgütlerine geçit yok: 391 gözaltı
Son Dakika Güncel Terör örgütlerine geçit yok: 391 gözaltı

Terör örgütlerine geçit yok: 391 gözaltı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK /KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındığını, terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Terör örgütlerine geçit yok: 391 gözaltı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, son 3 günde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 36 ilde 63 operasyonda, 245 şahıs gözaltına alındığını, terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde yürütülen operasyonlarda ise, 25 ilde 44 operasyonda, 146 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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PKK/KCK operasyonunda 36 ilde 245 gözaltı
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