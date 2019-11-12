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"Terör örgütlerini çekildiğini söylemek mümkün değil"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ'lıları iade etmeye başladık, oralarda bir telaş başladı. Güvenli bölge için hazırladığımız tüm raporları görüşeceğiz. Terör örgütlerini bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Bunları sayın Trump ile konuşacağız. Döndükten sonra Sayın Putin ile telefonda bu konuları görüşeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'nin yaptırım kararına ilişkin, "Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz. Bu müzakereler bir anda bitebilir. Gözdağı vermeye kalkmayın biz yolumuza devam ederiz" diye konuştu.
(İHA)
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