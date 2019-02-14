Terör Örgütlerinin Eylem Yapma Kapasitesi Ortadan Kalktı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Artık terör örgütleri PKK, DHKP-C hatta FETÖ'nün eylem yapma kapasitesi ortadan kalktı, eylem yapamaz noktaya geldiler.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Artık terör örgütleri PKK, DHKP-C hatta FETÖ'nün eylem yapma kapasitesi ortadan kalktı, eylem yapamaz noktaya geldiler. Devlet yüksek bir kapasite ortaya koydu ve bu noktaya ulaştı." dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) kapsamında Bayburt'a gelen Erdil, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.



Erdil, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İZDES projesi hakkında bilgi verdi.



Erdil, projenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vatandaş odaklı, devlet hizmetlerinin planlanması, kurgulanması ve vatandaş memnuniyetini esas alan yeni devlet olgusunun yerleşmesi istikametinde, İçişleri Bakanlığı ayağını oluşturduğunu söyledi.



İçişleri Bakanlığının önemli hizmetlerinden birinin, güvenlik yönetimi ile asayiş ve huzurun tesisiyle ilgili çalışmalar olduğuna dikkati çeken Erdil, şöyle devam etti:



"Bu çalışmalar kapsamında, terörle ilgili mücadele ülkemizin uzun süredir çok önemli gündemiydi. Terörle ilgili özellikle bir yılı aşkın süredir çok yüksek bir kapasiteyle çok yüksek bir enerjiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu enerji, kararlılık, Sayın Bakanımızın da yüksek bir enerjiyle operasyon kapasitesiyle proaktif kapasiteyle saha hakimiyetiyle çok şükür terörle ilgili mücadelede, Türkiye çok ciddi bir önemli noktaya geldi, ciddi bir başarı sağladı. Artık terör örgütleri PKK, DHKP-C hatta FETÖ'nün eylem yapma kapasitesi ortadan kalktı, eylem yapamaz noktaya geldiler. Devlet yüksek bir kapasite ortaya koydu ve bu noktaya ulaştı."



"Türkiye'de trafik kazalarında yüzde 36 civarında azalma olmuş"



Erdil, bu çalışmalar yanında diğer güvenlik ve asayiş hizmetlerinde de

İçişleri Bakanlığının önemli seviyeye ulaştığına vurgu yaparak, "Mala karşı işlenen suçlarda, hırsızlıkta, asayiş olaylarında ve örgütlü suçlarda, trafikle ilgili mücadalede ve uyuşturucuyla ilgili mücadelede de yüksek operasyonlar, takipler, şok operasyonlar, denetimler yaparak sadece bu geçen üç aylık sürede, Türkiye'de trafik kazalarında yüzde 36 civarında azalma olmuş. Ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 27 civarında iyileşme oldu." diye konuştu.



Uyuşturucuyla mücadele konusunda da İçişleri Bakanlığının bu süreçte önemli operasyonları başarıyla yürüttüğünün altını çizen Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uyuşturucu malzemelerin takip edilmesi, toplanması, arzın kontrol edilmesi konusunda yine İçişleri Bakanlığımızın görevi olduğu için yine çok yüksek bir kapasiteyle çalışılıyor. Geçen yıl içerisinde 20 tona yakın sadece eroin yakalandı. Yine bildiğiniz gibi 2 gün önce 7 ton esrar malzemesi toplandı. Özellikle kimyasal uyuşturucu konusunda çok yüksek bir takip, operasyon, değerlendirmeyle birlikte dünyada uyuşturucu malzemesi toplama konusunda dünyada Türkiye ikinci sırada. Uyuşturucunun arzını ciddi anlamda kontrol altına aldık ancak yine de kullanımıyla ilgili daha etkin takipler gerekiyor. O istikamette de kamu kurumlarımız ektin çalışıyor."



"Türkiye seçim yapma yeteneği yüksek bir ülkedir"



Erdil, İZDES çalışması kapsamında, 31 Mart'taki seçimlere ilişkin çalışmaları da gözden geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Seçim iradesinin manipüle edilmemesi, halkın iradesinin özgürce oluşması konusunda İçişleri Bakanlığı olarak, devlet olarak gerekli çalışmalar yapılacak ve yapılıyor. Her türlü manipülasyona meydan vermeyecek önlemler alınacaktır. Siyasi baskı, siyasi şiddet, siyasi yönlendirme ve tehditler de dahil devlet, ilgili takipleri, denetimleri yapacaktır. Seçimin de inşallah sağlıkla, huzurla geçmesini diliyoruz. Türkiye seçim yapma yeteneği yüksek bir ülkedir. Yılda birkaç seçim yapıyoruz. Çok şükür hiçbir seçimde de ciddi olay ortaya çıkmıyor. Seçim sonucunu etkileyecek hiçbir olay ortaya çıkmıyor. İlgili kurumlarımız yüksek deneyim ve tecrübeyle vatandaşlarımız yüksek bir duyarlılıkla ve titizlikle seçim ödevlerini, seçim görevlerini yerine getiriyorlar."

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