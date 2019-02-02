Son Dakika Haberleri: Terör Örgütlerinin Kabusu Olmuştur"

Terör Örgütlerinin Kabusu Olmuştur"

41 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Polis özel harekatı, terörle mücadelede ülkemizin son derece gururlandırıcı gücü, terör örgütlerinin de kabusu olmuştur.

Terör Örgütlerinin Kabusu Olmuştur
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Polis özel harekatı, terörle mücadelede ülkemizin son derece gururlandırıcı gücü, terör örgütlerinin de kabusu olmuştur." dedi.

Müdür Uzunkaya, Diyarbakır'da Özel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨nde göreve başlayacak olan 100 polis için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, özel harekatın yıllardan beri terörle mücadelede en önemli güç olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin gayreti ve fedakarlığıyla gurur duyduklarını aktaran Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Polis özel harekatı, terörle mücadelede ülkemizin son derece gururlandırıcı gücü, terör örgütlerinin de kabusu olmuştur. Ülkemizin başta PKK, DEAŞ, DHKP-C ve diğer terör örgütleri olmak üzere sınır içi, sınır dışı tüm hain odaklara karşı devletimizin kararlı mücadelesini, duruşunu, gayretini silahlı kuvvetlerimiz ve jandarmamızla iş birliği içerisinde üst düzeyde bir uyum içerisinde yürütmektedir."

-"Hiç birinizin ayağına taş değdirmesin"

Göreve başlayacak özel harekat polislerine başarılar dileyen Uzunkaya, "Özel harekat birimlerimizin personel sayısı 22 bini buldu. Diyarbakır'daki özel harekat gücümüz 100 yiğit meslektaşımızın katılımıyla bin 200'e ulaşan birim olarak görevine devam edecektir. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. Bu kutlu yolculuğunuzda, bu kutsal mücadele alanınızda sizlere üstün başarılar diliyorum."

Uzunkaya, konuşmaların ardından yeni göreve başlayacak personel için kesilen kurban kanını polislerin alnına sürdü.

Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:40 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz Uyurken Babası Tarafından Öldürülen Genç Kızın, Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 20:21:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütlerinin Kabusu Olmuştur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]