Terör örgütlerinin silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Terör örgütlerinin silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli tutuklandı

7 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG'nin para karşılığı silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Terör örgütlerinin silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile PKK/ YPG'nin para karşılığı silahlı eylemlerinde bulunan 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 yıldır Bolvadin ilçe merkezinde oturan yabancı uyruklu 5 kişinin, Suriye'de önce terör örgütü DEAŞ, ardından PKK/YPG'de para karşılığı eylemlerde bulunduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 5 şüpheli ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşadıkları evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin PKK/YPG mensubu olduklarını gösteren fotoğraf ve çeşitli materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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