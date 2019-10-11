'Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele ettik, edeceğiz'
43 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:56
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