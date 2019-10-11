Son Dakika Haberleri: 'Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele ettik, edeceğiz'
Son Dakika Ekonomi 'Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele ettik, edeceğiz'

'Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele ettik, edeceğiz'

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz.

'Terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele ettik, edeceğiz', System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:56 
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