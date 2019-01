Terör Örgütü 2018'de 27 Sivili Katletti

Bölücü terör örgütü PKK geçen yıl kadın çocuk ayrımı yapmadan 27 sivili katletti.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin etkin, kararlı mücadelesi ve başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan terör örgütü, eylemlerinin hedefine masum sivilleri almaya devam etti.Sivilleri katletmekten çekinmeyen terör örgütünün saldırılarıyla, 2018 yılında aralarında çocukların da olduğu 27 vatandaş hayatını kaybetti. Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit oldularZeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütünün hain saldırıları sonucu 7 sivil yaşamını yitirdi. Kimi evinde dinlenirken kimi çalışırken hain terör örgütünün saldırılarının hedefi oldu. Nadi El Fares, TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş, Muzaffer Aydemir , Tarık Tabbak, Fatma Avlar, Rıfat Sinirli, Ahmet Şanverdi Zeytin Dalı Harekatı sırasında PKK tarafından şehit edildi.Hain terör onları oyun oynarken hayattan kopardı Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl Mart ayında, boş bir arazide oyun oynayan Berat Oktay, bulduğu bir patlayıcı maddenin infilak etmesiyle şehit düştü. Yine Mayıs ayında Mardin Nusaybin 'de koyun otlatan Hogir Kayran isimli çocuğun molozlar arasında bulduğu mühimmatla oynaması sonucunda patlama meydana geldi. Çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bebek katili PKKBölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle bebek, çocuk ayrımı yapmayan terör örgütü PKK'nın hain saldırılarından birinin kurbanı da 11 aylık Bedirhan bebek oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya , dönüş yolunda terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca yola daha önceden yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucunda şehit düştüler.Yardım etmeyenleri katlettilerTerör örgütü kendilerine yardım etmeyen, farklı düşüncede olan sivilleri silahla tehdit, infaz yollarına başvurdu. Ağrı Doğubayazıt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Türkmen köyünde bakkallık yapan Mevlüt Bengi, geçen yıl PKK'nın silahlı kanadı tarafından kaçırıldıktan sonra cansız bedeni direğe asılı halde bulundu.Veysi Şaşkın, Mart 2018'de Diyarbakır Silvan ilçesindeki evindeyken bir örgüt mensubu tarafından dışarı çağrıldı ve köy meydanında vurularak öldürüldü.Kadir Arslan, Hakkari'de sahibi olduğu büyükbaş hayvanları otlatan çobanın ihtiyaçlarını gidermek için malzeme götürdüğü sırada yanlarına gelen terör örgütü PKK/KCK mensubu teröristlerce devlete yardım ettiği iddiasıyla kaçırılarak şehit edildi.Ilıcak Muhtarı Güner kaçırılarak şehit edildiEngin Kenanoğlu, 7 Mart 2018'de odun keserken terör örgütü PKK/KCK mensuplarının saldırısı sonucunda hayatını kaybetti.Nurullah Kılıçaslan, 19 Mart 2018'de Bitlis Merkez Kayalıbağ köyü kırsalındaki ormanlık alan içerisinde daha önceden kesilen ağaçları toplarken, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının roketli ve uzun namlulu silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu.Hikmet Akar, 14 Nisan 2018'de Siirt 'in Baykan ilçesi Meşelik Köyü Zeydan Tepe mevkiinde mantar toplarken terör örgütü PKK/KCK önceden bölgeye yerleştirilen EYP'ye basması sonucu hayatını kaybetti. Mehmet Özdemir , 21 Nisan 2018'de Tunceli/Merkez ilçesinde İl Özel idaresine iş makinesi operatörü olarak görev yaparken, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarının silahlı saldırısı sonucunda yaşamını yitirdi. Başkale Ilıcak Muhtarı Mustafa Güner 6 Haziran 2018'de silahlı terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca kaçırıldı. Muhtarın aracı Başkale İlçesi kırsalında yakılmış olarak bulundu. Muhtarın olay yerinde yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.Diyarbakır'da baba oğulu katlettilerDiyarbakır Lice kırsalında PKK tarafından 1 Temmuz 2018'de katledilen baba oğul Remzi Güler ve Mahmut Güler 'in üzerlerinde devletin yanında yer aldıklarından dolayı öldürüldüğüne dair not bulunmuştu. Nurettin Karadeniz , 28 Temmuz 2018'de Ağrı Dağı Korhan Yaylası mevkiindeki su arızası problemini gidermek üzere hareket eden Iğdır İl Özel İdaresi ekiplerine yönelik terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca önceden yerleştirilen mayının infilak ettirilmesi ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.Selman Öztunç, 17 Eylül 2018'de Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında terör örgütü mensupları tarafından öldürülerek aracı yakıldı.Übeyit Adıyaman , 17 Eylül 2018'de Beytüşşebap ilçesi Yenice köyü kırsalında terör örgütü mensupları tarafından öldürülerek aracı ateşe verildi. Ali Çam , 9 Ekim 2018'de Hakkari Çukurca ilçesi Irak sınır hattında bulunan Güvendağı askeri üs bölgesine yönelik terör örgütü mensuplarının saldırısında hayatını kaybetti.Erol Tekin, 25 Ekim 2018'de devlet yanlısı olduğu gerekçesiyle örgüt mensupları tarafından öldürüldü. İşçi Rıdvan Acar, 13 Kasım 2018'de Hakkari Çukurca ilçesinde teröristlerin füze saldırısında yaralandı. Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Kasım 2018'de şehit oldu.