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Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor

6 saat önce

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yeni bir algı operasyonuna hazırlanıyor.

Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor, System.String[]

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/ YPG, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yeni bir algı operasyonuna hazırlanıyor.


Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu Tel Tamar kasabasından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcıyor. Terör örgütü böylece "Türkiye ve sahadaki ortaklarının Hıristiyanları hedef aldığı" algısını oluşturmaya amaçlıyor.


Dünya Aramiler Konseyi yetkilileri de bölgenin Hıristiyanlar için önemine dikkati çekiyor. Turabdin bölgesinin merkezi konumundaki Midyat gibi Tel Tamar'daki Khabur bölgesinin Hristiyan toplulukları için aynı konumda olduğunu ifade eden yetkililer, Tel Tamar'daki Hıristiyan nüfusunun büyük bölümü önce DEAŞ, daha sonra ise terör örgütü PKK/YPG baskısı nedeniyle kaçtığını belirtiyor.


Öte yandan, Dünya Aramiler Konseyi'nin 23 Ağustos 2019'daki bildirisinde, YPG/PKK'lı teröristlerin genç Aramileri öldürdüğü, yaşlı Arami öğretmenleri de ölene kadar dövdüklerini belirtilmiş, Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların evlerinde tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığını aktarılmıştı. - ANKARA

Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor
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