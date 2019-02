Terör Örgütü Çökme Noktasında

Bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi.

Bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi.



Güvenlik güçlerine teslim olan Ruken kod adlı terörist, örgütte sözde elebaşılarına karşı bir güvensizlik olduğunu, örgüt içinde huzursuzlukların arttığını, bu durumun en önemli nedenlerinden birinin örgütün TSK'nın operasyonları sonrasında iyice güç kaybetmesi olduğunu söyledi. Teslim olan terörist, ayrıca elebaşılarının birbirine düştüğünü, örgütte kavgaların arttığını ve örgüt mensuplarının her an ortada bırakılacağı endişesi içinde olduklarını ifade etti. Bu durum nedeniyle teröristlerin elebaşılarına itirazlarının arttığını aktaran terörist, sonuçta yaygın bir şekilde örgütün sorgulanmaya başlandığını açıkladı.



Suriye'de halkın, çocuklarının örgüt tarafından kaçırılmasına yoğun tepki gösterdiğini ve bu sebeple örgütün eleman bulmakta zorlanıldığını belirten terörist, bu durumun örgüt üzerinde ciddi bir moral bozucu etkisi olduğunu anlattı. Terörist, Suriyelilerin örgüte inanmadığını, özellikle Kürt halkının terör örgütünün amacının farkında olduğunu, fırsat bulunan her durumda örgüte karşı ciddi dirençlerin gösterildiğini ifade etti.



Ruken kod adlı terörist, kaçırılan örgüt mensuplarının aileleriyle görüştürülmediklerini, irtibat kurmalarının yasak olduğunu, bu durumun örgüt mensuplarını çok olumsuz etkilediğini, örgüt içi ilişkilerin de samimi olmadığını ve iletişimin kopma noktasına geldiğini ifade etti. Teslim olan terörist, örgüt içindeki yasak ilişkilerde genellikle kadın teröristlerin cezalandırıldığını, Şafak kod adlı kadın teröristin başka bir teröristle ilişkisinin deşifre olması sonrasında cezalandırıldığını, örgütte yaşanan bu çifte standardın özellikle kadın teröristlerin örgüte olan güven ve inancını bitirdiğini ve örgütten kaçışların son dönemde çok arttığını belirtti. - ANKARA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

FETÖ'den Tutuklanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi

Bitişikteki Dükkanın Duvarını Kırarak 2 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Karabiberim Klibinin Yıldızı İlknur Soydaş'tan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Para Almadım