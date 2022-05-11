Terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon toplantısı Fas'ta başladı - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon toplantısı Fas'ta başladı

11.05.2022 14:30
Terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon toplantısı Fas'ta başladı

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısı Fas'ta başladı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısı Fas'ta başladı.

Fas'ın Marakeş kentinde dışişleri başta olmak üzere bakanlar düzeyinde başlayan toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılırken, Kovid-19 tedavisi gören ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yerine ise ABD'den Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland iştirak ediyor.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ortak davetiyle düzenlen toplantıya, 50'si dışişleri bakanı ve bakan düzeyinde olmak üzere 80 ülke katılıyor.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, Afrika'dan 15, Avrupa'dan 37, Amerika'dan 2, Asya'dan 7, Arap dünyasından 13 ülke ile iki gözlemci ülkenin yanı sıra Arap Birliği, Avrupa Birliği, Interpol, NATO ile Sahil-Sahra Devletleri Topluluğu (CEN-SAD) kurumlarının temsilcileri de yer alıyor.

Öte yandan bakanlıktan daha önce yapılan yazılı açıklamada Marakeş kentinde düzenlenen toplantının Afrika kıtası başta olmak üzere Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki "terör tehdidine" odaklanacağı belirtilmişti.

Açıklamada, "Uluslararası koalisyon, aylar önce 'Africa Focus Group' adı altında Afrika'ya odak grubunun kurulduğunu açıklamıştı. Bu aşamanın Marakeş Toplantısı'nda ele alınması ve Afrika'da artan aşırılıkçılıkla mücadele için ek direktifler ve somut cevaplar alınması bekleniyor." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde 84 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

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Avrupa Birliği, Terör, DEAŞ, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon toplantısı Fas'ta başladı - Son Dakika


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