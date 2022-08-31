DEAŞ'a katılan Shamima Begum'u, Suriye'ye Kanada istihbaratının götürdüğü iddia edildi

Terör örgütü DEAŞ'a katılmak için 2015'te Suriye'ye giden Shamima Begum ve iki arkadaşını, Kanada istihbaratı için çalışan çift taraflı bir ajanın Suriye'ye götürdüğü ve Kanada'nın rolünü örtbas etmek için İngiltere'yle iş birliği yaptığı iddia edildi.

The Times'ta yer alan bir haberde, söz konusu iddianın, The Sunday Times'ın eski güvenlik muhabiri Richard Kerbaj'ın kaleme aldığı "Beş Göz'ün Gizli Tarihi" adlı kitabında detaylandırıldığı belirtildi.

"Beş Göz" İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki istihbarat paylaşım ittifakını temsil ediyor.

Kanada'nın, İngiltere'den rolünü örtbas etmesini istediği iddiası

Shamima Begum, Kadiza Sultana ve Amira Abas adlı iki okul arkadaşıyla 2015'te İngiltere'den Suriye'ye giderek terör örgütü DEAŞ'a katılmıştı.

Kızlardan Kadiza Sultana'nın 2016'da Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü, Abas'ın ise kayıp olduğu düşünülüyor.

Kitapta, kendi gençlerinin terör örgütü DEAŞ'a katılmasından endişe duyan Kanada'nın, teröristler için insan kaçakçılığı yapan Muhammed El Raşid'i, Ürdün'deki Kanada Büyükelçiliğine sığınma başvurusu yaptığında "ajan" olarak işe aldığı öne sürüldü.

Raşid'in, çok sayıda İngiliz'in Suriye'ye geçişine yardım ettiğinin düşünüldüğü belirtilen kitapta, yurt içi ulaşımda bilet satın almak için kimlik kanıtına ihtiyacı olduğu bahanesiyle bu kişilerin pasaportlarının fotoğrafını çektiği ve ardından büyükelçilikteki Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS) görevlisine ilettiği iddia edildi.

İngiliz polisine, kızların Suriye'ye kaçırıldığı söylendi

Kitapta, İngiliz Polis Teşkilatına, Begum ve iki arkadaşının, terör örgütü DEAŞ ve Kanada istihbaratı için çalışan, çift taraflı ajan olan bir insan kaçakçısı tarafından Suriye'ye kaçırıldığının söylendiği öne sürüldü.

Ayrıca, Kanada'nın, Suriye'ye geçen gençlerin kaderini bildiği ancak İngiliz polisi uluslararası arama yaparken sessiz kaldığı ifade edildi.

Kanada'nın ifşa olma korkusuyla katılımını kabul ettiği ve ardından İngiltere'den başarılı bir şekilde rolünü örtbas etmesini istediği iddia edildi.

Kitapta, kaynaklardan birinin, "CSIS görevlileri, İngiliz polisinin üç kız öğrenci hakkında soruşturma yürüttüğünü, er ya da geç sorumlu tutulacaklarını biliyorlardı." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Türkiye, insan kaçakçısının Kanadalılar için çalıştığını açıklamıştı

Kitapta, Türkiye'nin Raşid'i tutukladığına ve bu kişinin Kanadalılar için çalıştığını iddia etmeyi sürdürdüğüne yer verilerek Kanada istihbaratının bu iddialara sessiz kaldığına işaret edildi.

Kitapta, şu ifadelere yer verildi:

"Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi (CSIS), Raşid'in işe alınmasında ve yönetilmesinde oynadığı rolü büyük ölçüde örtbas etmeyi başardı ve teşkilatın müdür yardımcısı, Türkiye topraklarında karşı istihbarat operasyonu yürüttüklerini Türk makamlarına bildirmediği için af dilemek üzere Ankara'ya gönderildi."

Kanada ve İngiltere, güvenlik soruları hakkında yorum yapmaktan kaçındı

CSIS sözcüsü, yaptığı açıklamada, soruşturmalarının, operasyonel çıkarlarının, metodolojilerinin ve faaliyetlerinin ayrıntıları hakkında yorum yapamayacaklarını, bunları teyit edemeyeceklerini veya inkar edemeyeceklerini belirtti.

Bir İngiliz hükümet sözcüsü de "Operasyonel istihbarat veya güvenlik konularında yorum yapmamamız uzun süredir devam eden politikamızdır." yanıtını verdi.

Begum'un avukatı: "O insan ticareti mağduru, vatandaşlıktan çıkarılmamalı"

İngiltere, 15 yaşında Suriye'ye giderek terör örgütüne katılan Shamima Begum'u 2019'da vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Haberde, söz konusu skandalın, Batı istihbaratının Begum'un Suriye'ye gitmesine yardımcı olduğu için İngiliz vatandaşlığından çıkarılması konusundaki tartışmayı yeniden alevlendirdiğine değinildi.

Begum'un ailesinin avukatı Tasnime Akunjee de polis ve istihbarat servislerinin bildiklerinin araştırılması çağrısında bulundu.

Avukat Akunjee, Kanada istihbaratının, kaçakçılık operasyonunun önemli bir parçası olmasının "şoke edici" olduğu yorumunda bulunarak bir müttefikin İngiliz çocuklarını savaş bölgesine kaçırmak yerine halkı koruması gerektiğini dile getirdi.

Begum'un insan ticareti mağduru olduğunu söyleyen ve vatandaşlıktan çıkarılmasına itiraz eden Akunjee, kasım ayında vatandaşlıktan çıkarılmasına itiraz etmek için yasal bir duruşma olacağını ve ana argümanlardan birinin, Begum'un insan ticareti mağduru olduğunu belirtti.