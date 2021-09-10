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İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı

10.09.2021 10:51

İstanbul, Hatay ve Manisa'da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet-i Tahrir Şam'a (HTŞ) yardım ve yataklık eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul, Hatay ve Manisa'da terör örgütleri DEAŞ ve Heyet-i Tahrir Şam'a (HTŞ) yardım ve yataklık eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve Heyet-i Tahrir Şam (HTŞ) gibi terör örgütleri ile irtibatlı oldukları ve söz konusu örgütlere finansal destek sağladıkları iddia edilen aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu bazı şüphelileri takibe aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen terör polisi, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, dini istismar eden DEAŞ ve HTŞ gibi terör örgütlerine yardım eden, finansmanın desteği sağlayan kişilerin yakalanması için İstanbul'un 6 farklı ilçesi ile Hatay ve Manisa'da eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Baskınlarda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul, Manisa, Hatay, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ ve HTŞ operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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