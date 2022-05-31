İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU

31.05.2022 10:56

İSTANBUL ve Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL ve Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin infak, zekat ve yardım adı altında fon sağlayarak paravan işletmeler üzerinden DEAŞ'a para transferi gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, 6 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU
İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU
İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU
İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU
İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU
İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU
İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU

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12 ilde DEAŞ operasyonu 12 ilde DEAŞ operasyonu 12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı 12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU - Son Dakika


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