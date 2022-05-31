İSTANBUL VE ANKARA'DA DEAŞ OPERASYONU

İSTANBUL ve Ankara'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin infak, zekat ve yardım adı altında fon sağlayarak paravan işletmeler üzerinden DEAŞ'a para transferi gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, 6 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.