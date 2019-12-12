Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, illegal yollardan Türkiye'ye giriş yapan, DEAŞ adına Rakka bölgesinde lojistik destek faaliyetinde bulunan ve El Bab'da örgütün sözde takım komutanı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin sorgusunun ardından operasyonu genişleten ekipler, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen bir zanlıyı daha yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:27 Kaynak: AA
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