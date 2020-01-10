Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu (2) - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu (2)

11 dakika önce

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusunun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 05.00'te operasyon başlatıldı.

400 kişiden oluşan ekiplerce 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DEAŞ'ın il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

Ekipler kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girdi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu (2)

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:39 Kaynak: AA
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