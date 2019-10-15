Son Dakika Haberleri: Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına...
Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına...

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına...

2 saat önce

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına..., System.String[]

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 3 günde 25 ilde yapılan operasyonlarda 146 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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