Üye Girişi
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı

20.08.2021 23:15
Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ tarafından Haşdi Şabi'ye saldırı düzenlendiği, olayda ölenler olduğu bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ tarafından Haşdi Şabi'ye saldırı düzenlendiği, olayda ölenler olduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Bağdat'a bağlı Tarımiye bölgesinde Haşdi Şabi'ye ait 12.Tugaya DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda, aralarında söz konusu tugayın komutan yardımcısı olmak üzere Haşdi Şabi unsurlarından ölenler olduğu iddia edildi.

Irak hükümeti ve Haşdi Şabi, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haşdi Şabi, Bağdat, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki mültecilerin sayısını verdi 00:01 Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki mültecilerin sayısını verdi Okullarda yüz yüze eğitim dönemi! MEB tedbirleri madde madde sıraladı 22:56 Okullarda yüz yüze eğitim dönemi! MEB tedbirleri madde madde sıraladı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı 22:26 Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında 20:50 Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 15:27 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
00:07
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan çarpıcı tepki: Belhanda ve Balotelli'den memnun değilim         
23:27
Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi Taliban Sözcüsü, kendilerini tanıyacağını açıklayan Çin'e övgüler dizdi         
22:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor         
21:05
Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı         
20:46
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu         
14:24
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Oyuncu Demet Özdemir, şampuan reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, şampuan reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi Kerem'in arkadaşlarıyla başı dertte! Marcao olayı soğumamışken Luyindama da genç futbolcuya sinirlendi         
10:57
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 06:33:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terör örgütü DEAŞ, Bağdat'ta Haşdi Şabi'ye saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement