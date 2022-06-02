Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı

02.06.2022 17:52
Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu şahsın kentte olduğunu tespit etti. Melikgazi ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs, karakola götürüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten şahıs yakalandı - Son Dakika


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