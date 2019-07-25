Son Dakika Haberleri: Terör örgütü DEAŞ davası
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Terör örgütü DEAŞ davası

1 saat önce

Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

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Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında, 13 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz 13 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuksuz B.Ş, M.A, M.B, M.A, S.A, Y.B, Ü.A, R.A, S.A, S.B, R.A, V.A. ve S.A. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanıkların terör örgütü içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtilerek, örgütsel toplantılara katıldıkları ve örgüt adına "infak" adı altında para topladıkları aktarıldı.
Sanıkların, terör örgütüne katıldıkları ve örgüt tarafından kendi adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıkları anlatılan iddianamede, bu kişilerin, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendilerini gizlemek adına kod isim kullandığı ve örgüte eleman kazandırılması için aktif çaba içerisinde bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, savunmalarına yer verilen sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:26 Kaynak: AA
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