Terör örgütü DEAŞ, Humus'da Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ, Humus'da Esed rejimi ve İran destekli gruplarla çatıştı

Suriye'nin doğusunda çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 15 rejim askeri öldü.

Suriye'nin doğusunda çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlere saldırısında 15 rejim askeri öldü. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejimi ve destekçilerinin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Humus'un doğusundaki El Sakne bölgesinde rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist gruplarla çatıştı. Örgüt unsurlarının, rejim mevzilerine sızması sonucu 15 rejim askeri öldürüldü. DEAŞ'lı teröristlerle rejim ve İran milisleri arasında yaşanan çatışmalar daha sonra sona erdi. Terör örgütü DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran milislerini hedef alıyor. Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda, Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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