İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

13.09.2022 08:44
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı işlemler yaptığı, birbirleri ile ortak para trafiği tespit edilen 2'si Türk vatandaşı 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı işlemler yaptığı, birbirleri ile ortak para trafiği tespit edilen 2'si Türk vatandaşı 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçları kapsamında birbirleri ile ortak para trafiği olan ve DEAŞ ile bağlantılı işlemler yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla, İstanbul'da ikamet eden 2'si Türk vatandaşı, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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