Terör Örgütü Deaş'ın Denetçisi Yakalandı
40 dakika önce
Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen zanlı, tutuklandı.
Şanlıurfa
'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen zanlı, tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Suriye
uyruklu şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:50 Kaynak: AA
PKK'nın Arkadaşını Kurşuna Dizmesine Tanıklık Eden Terörist, Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu