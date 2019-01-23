Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Deaş'ın Denetçisi Yakalandı

Terör Örgütü Deaş'ın Denetçisi Yakalandı

40 dakika önce

Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen zanlı, tutuklandı.

Terör Örgütü Deaş'ın Denetçisi Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde denetçi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:50 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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