Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul , Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.???????

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak 'ın Kerkük kentinin güneyindeki bir köye düzenlediği saldırıda bir polis ile köyün muhtarının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda bir polis ve köy muhtarı hayatını kaybetti - Son Dakika

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