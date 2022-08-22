DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda bir polis ve köy muhtarı hayatını kaybetti - Son Dakika
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DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda bir polis ve köy muhtarı hayatını kaybetti

22.08.2022 23:56
DEAŞ'ın Kerkük'te düzenlediği saldırıda bir polis ve köy muhtarı hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki bir köye düzenlediği saldırıda bir polis ile köyün muhtarının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki bir köye düzenlediği saldırıda bir polis ile köyün muhtarının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, teröristlerin Kerkük'ün güneyindeki Rıyad nahiyesi yakınlarında bir köye silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

DEAŞ mensuplarının Batatha köyü yakınındaki federal polis gücü gözlem noktasına silahlı saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, çıkan çatışmada bir polisin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, çatışma sırasında olay yerine yakın mesafede bulunan köy muhtarının da ağır yaralandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.???????

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

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Kaynak: AA

Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

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