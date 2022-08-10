DEAŞ'ın oğlunu öldürdüğü, aylarca esir tuttuğu 70 yaşındaki Ezidi kadının acısı dinmiyor Açıklaması

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine 8 yıl önceki saldırısında oğlunu kaybeden, yakınları kaçırılan ve kendisi de 1,5 yıl örgütün esaretinde kalan Sincarlı Ezidi Sara Revo, yaşadığı acılar nedeniyle ilaç kullanmadan uyuyamadığını söyledi.

Haziran 2014'te Irak topraklarının neredeyse üçte birini işgal eden DEAŞ, Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'da, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü ve alıkoydu.

DEAŞ'ın Sincar'a saldırısının üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen, terör örgütü tarafından kaçırılan ve yakınlarını kaybedenlerin acısı devam ediyor.

Oğlu, gelini ve torunlarıyla kaçırıldı

Duhok'taki Şarya Mülteci Kampı'nda torunlarıyla yaşayan 70 yaşındaki Sincarlı Revo, yıllar önce yaşadıklarını ve dinmeyen acısını AA muhabirine anlattı.

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırısında kendisiyle birlikte ailesinden 9 kişiyi kaçırdığını söyleyen Ezidi kadın, "O karanlık gün, sabah saatlerinde evden çıktık. DEAŞ'ın kurduğu tuzağa düştük. Ben ve birkaç akrabamız esir düştük. Ancak o gün herkes kendi derdine düşmüştü. O gün oğlum da bizimle birlikteydi." dedi.

Oğlu, gelini ve torunlarıyla DEAŞ'a esir düştüklerini ifade eden Revo, esaret günlerinin çok kötü olduğunu belirtti.

"Götürülen erkeklerin öldürüldüklerini biliyorduk"

Revo, "İlk başta bizi Telafer'e götürdüler. Genç kızları bizden ayırıyorlardı. Kimse de ses çıkaramıyordu çünkü öldürüyorlardı. Götürülen erkeklerin öldürüldüklerini biliyorduk." diye konuştu.

Üç gün sonra oğlu ile 3 erkeğin de kendilerinden ayrıldığını anlatan Revo, "Ben 1,5 yıl sonra esaretten kurtuldum ve oğlumla diğer 3 erkeğin Telafer yakınlarında öldürüldüklerini anladım. Çünkü elbiselerinden tanıdım." ifadelerini kullandı.

"İlaç kullandığımda biraz sakinleşiyorum"

Revo, torunlarının da kendisiyle kurtulduğunu ancak gelininin ancak 5 sene sonra özgürlüğüne kavuştuğunu dile getirdi.

Acılı kadın, "Gelinim kurtulduktan sonra bizi bıraktı ve Avrupa'ya gitti. Bu üç çocuk annesiz ve babasız kaldı." dedi.

Yaşadıklarını unutamadığını vurgulayan Revo, "Götürülen erkekler kasaturalarla öldürülüyordu. Esaretten kurtulmamın üzerinden 6,5 yıl geçmesine rağmen psikolojik sorunlarım nedeniyle sürekli ilaç kullanıyorum. İlaç kullandığımda biraz sakinleşiyorum yoksa her gün o stresle yaşıyorum ve uyuyamıyorum." diye konuştu.

Bir oğlunu DEAŞ'ın öldürdüğü Ezidi kadın, oğullarından ikisini ise trafik kazası ve bir patlamada yitirdiğini sözlerine ekledi.